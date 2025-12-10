Будет незабываемо: Макс Барских выступит в Киеве с большим рождественским концертом

Макс Барских

Макс Барских выступит 13 декабря с большим сольным концертом во Дворце спорта. Им он откроет рождественскую часть своего украинского тура. Зимнее шоу Макса уже стало традицией для него и его поклонников.

Певец представит уникальную программу, в которой сочетаются любимые хиты, англоязычные композиции, а также впервые вживую со сцены Дворца спорта прозвучат песни из нового мини-альбома «Місто дощів».

«Каждая песня для меня — это история, а концерт — момент, когда мы проживаем ее вместе с залом. В Киеве я хочу подарить людям не просто выступление, а настоящую магию, которую они будут чувствовать еще долго после финальных аккордов. Это будет наша традиционная предрождественская встреча, которой мы не изменяем уже много лет подряд», — сказал Макс Барских.

Напомним, Макс Барских выпустил мини-альбом «Місто дощів», в который вошло пять треков. По словам артиста, каждый из них отражает состояние, знакомое сейчас каждому украинцу: силу духа после тяжелых ночей; любовь, которая живет несмотря ни на что; разлуку и потерю близких.

Кроме того, певец показал в документальном фильме, что происходило за кадром съемок этого мини-альбома.