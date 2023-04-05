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Будет розово: в Сети появился трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
375
Время на прочтение
1 мин
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Будет розово: в Сети появился трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях

Романтическая комедия, в основу которой легла культовая кукла от Mattel, выйдет на экраны уже этим летом.

Студия Warner Bros. Pictures представила дублированный трейлер фильма режиссера Греты Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд") — "Барби". Главные роли в ленте исполнили Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).

Марго Робби/Warner Bros. Pictures / ©
Марго Робби/Warner Bros. Pictures
Райан Гослинг/Warner Bros. Pictures / ©
Райан Гослинг/Warner Bros. Pictures

В центре сюжета романтической комедии – Барби, которая является идеальной куклой в совершенном мире. Но Барби и Кен становятся изгнанниками. Они оставляют идеальный розовый мир и едут к реальному, где сталкиваются с разными тудностями и препятствиями. Главные герои понимают, что идеал можно найти только в своем внутреннем мире.

Warner Bros. Pictures / ©
Warner Bros. Pictures
Warner Bros. Pictures / ©
Warner Bros. Pictures
Warner Bros. Pictures / ©
Warner Bros. Pictures

В фильме также сыграли Эмма Маки, исполнившая роль Барби-номинанта Нобелевской премии по физике, Исса Рэй – Барби-президента, Никола Кофлан – Барби-дипломата, Дуа Липа – Барби-русалку. В комедии появятся также Энн Хэтэуей, Хелен Миррен, Кэролан Уайлд, Америка Феррара и другие.

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
375
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