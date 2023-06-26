Будет увлекательно: Melovin и известные блогеры озвучили героев новой анимации от создателей "Шрека" и "Кота в сапогах"

Создатели "Шрека" и "Кота в сапогах" презентуют новый анимационный фильм "Кракен-девушка по имени Руби".

Это история о застенчивой, милой и несколько неуклюжей Руби. Она, как и все подростки ее мира, пытается жить обычной жизнью, но в большинстве чувствует себя совершенно невидимой среди сверстников. Но все меняется, когда она узнает, что принадлежит королевскому роду мифических морских кракенов.

Мультипликационным героям свои голоса подарили украинские звезды дубляжа: певец Melovin, блогеры Даша Кубик и Даша Майорова.

Даша Кубик и Даша Майорова/Прессслужба

В самобытного Тревина превратился Melovin. Тревин – яркий, оригинальный, он не боится выделяться из толпы и больше всего ценит друзей.

Melovin/Прессслужба

"Когда я услышал о своем герое, то даже не раздумывал! Мне так нравится, что в мультиках сейчас поднимается тема разнообразия и принятия. Теперь и персонажи анимации могут быть эксцентричными и с таким вот характером, как Тревин. Тонирование и дубляж – теперь для меня не менее кайфовая работа, чем музыка. Мечтаю о новом подобном сотрудничестве", – поделился артист.

Melovin/Прессслужба

Харизматичную Марго дублировал не менее харизматичный блогер Даша Кубик. Свою первую роль в дубляже девушка восприняла с большим энтузиазмом: "Это так круто пытаться перевоплотиться в другого героя и словно прожить вместе с ним маленькую жизнь. Для меня это невероятный опыт, ведь это мой дебют. Мы с Марго сошлись по духу с первых секунд. Было комфортно в ее образе, чем-то мы с героиней похожи, но если честно, то мне есть чему у нее поучиться".

Даша Кубик/Прессслужба

В Блисс превратилась певица и блогер Даша Майорова. Для девушки роль тоже стала дебютом.

Даша Майорова/Прессслужба

"Мы с Блисс очень похожи — она, как и я, человек настроения: может быть чрезвычайно спокойной или, наоборот, невероятно энергичной. Дублировать анимационную героиню — это фантастический опыт. Ты переживаешь ее историю, волнуешься за каждый успех или неудачу. Вообще, для меня дубляж — это мечта, о которой даже думать не могла. Так что всех приглашаю в кино и с нетерпением буду ждать отзыва".

Смотрите "Кракен-девушка по имени Руби" в кинотеатрах с 29 июня.

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