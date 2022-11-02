Будет увлекательно: в Сети появился трейлер продолжения культового фэнтези "Аватар"

Премьера фильма от 20th Century Studios в Украине состоится уже в декабре.

В Сети появился дублированный трейлер долгожданного фильма "Аватар: Путь воды" от режиссера Джеймса Кэмерона. Продолжение культового фэнтези появится в украинском кинопрокате 15 декабря 2022 года.

В ленте "Аватар: Путь воды" кинотеатральный опыт достигнет новых высот, когда Кэмерон перенесет зрителей в невероятный мир планеты Пандора.

В фэнтезийном экшене снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент, Мишель Ео, Джованни Рибизи, Оона Чаплин, Клифф Кертис, Стивен Лэнг и другие.

Композитором ленты выступил Саймон Франглен ("Великолепная семерка").

О фильме

История фэнтези "Аватар: Путь воды" разворачивается спустя более 10 лет после событий первого фильма (ветеран морской пехоты Джейк Салли влюбился в принцессу Нейтири, стал аватаром и навсегда поселился на планете Пандора).

Лента рассказывает о семье Салли (Джейка, Нейтири и их детях), преследующих их проблемах, пути, который они преодолевают, чтобы защитить друг друга от опасностей, битвы, которые они ведут, чтобы остаться живыми, и трагедии, которые они переживают вместе.

Напомним, первая часть фэнтези "Аватар" вышла в 2009 году. Лента более 10 лет оставалась самым кассовым фильмом в истории (до премьеры блокбастера "Мстители"). "Аватар" собрал 2,7 млрд долларов в мировом прокате, оставив сзади культовый "Титаник".

"Аватар" получил три "Оскара", два "Золотых глобуса", победил в двух номинациях премии BAFTA, а также был отмечен американскими премиями Сатурн и Teen Choice Awards.

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