Будет увлекательно: вышел новый трейлер фантастического фильма "Дюна"

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила второй трейлер самого ожидаемого научно-фантастического фильма года – "Дюна: Вторая часть" режиссера Дэнни Вильнева.

В новом трейлере мы видим, что главный герой набирается опыта и большое сражение за Арракис решит судьбы ключевых игроков истории.

Фото Warner Bros.

За основу фильма взяли вторую часть романа Фрэнка Герберта "Дюна".

В фантастическом боевике сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду и другие.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

В центре сюжета второй части культовой ленты – мифическое путешествие Пола Атрида и фремен. Пол хочет отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Главный герой сталкивается с выбором между любовью всей своей жизни и уделом известной вселенной. Он делает все, чтобы предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

В украинский прокат фильм выйдет 2 ноября 2023 года.

Читайте также: