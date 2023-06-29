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Будет увлекательно: вышел новый трейлер фантастического фильма "Дюна"

Будет увлекательно: вышел новый трейлер фантастического фильма "Дюна"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
685
Время на прочтение
1 мин
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Будет увлекательно: вышел новый трейлер фантастического фильма "Дюна"

Фото Warner Bros.

Премьера сиквела состоится осенью.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила второй трейлер самого ожидаемого научно-фантастического фильма года – "Дюна: Вторая часть" режиссера Дэнни Вильнева.

В новом трейлере мы видим, что главный герой набирается опыта и большое сражение за Арракис решит судьбы ключевых игроков истории.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

За основу фильма взяли вторую часть романа Фрэнка Герберта "Дюна".

В фантастическом боевике сыграли Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду и другие.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

В центре сюжета второй части культовой ленты – мифическое путешествие Пола Атрида и фремен. Пол хочет отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Главный герой сталкивается с выбором между любовью всей своей жизни и уделом известной вселенной. Он делает все, чтобы предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

В украинский прокат фильм выйдет 2 ноября 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
685
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