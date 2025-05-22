Будет в тренде: Дэвид Бекхэм показал, какой модный аксессуар подарила ему 13-летняя дочь

Дэвид Бекхэм с дочерью / © Instagram Дэвида Бекхэма

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Известный спортсмен Дэвид Бекхэм, который недавно отпраздновал свое 50-летие — многодетный отец: вместе с женой Викторией он воспитывает троих сыновей и одну дочь. В своем Instagram он поделился милым подарком от 13-летней дочери Харпер.

Дети Дэвида и Виктории Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Девочка подарила ему брелок на сумку. Однако это не просто милая мягкая игрушка. Это Лабубу (Labubu) — зверь с заячьими ушами и зубастой улыбкой, существо из серии The Monsters, созданное художником Кассингом Лунгом из Гонконга. Игрушку выпустила китайская компанию Pop Mart, и она быстро стала популярной и украшает сумки модниц по всему миру. Теперь и Дэвид в тренде — он сразу повесил игрушку на свою сумку.

Брелок Лабубу / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, 50-летний экс-футболист в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. В Сети Дэвид уже хвастался урожаем со своего огорода.

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