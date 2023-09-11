Будет жутко: в украинский прокат выйдет сверхъестественный детектив "Призраки в Венеции"

В украинский прокат 14 сентября выходит сверхъестественный детектив "Призраки в Венеции", созданный по мотивам романа Агаты Кристи "Вечерка на Хэллоуин" в 1969 году.

Режиссером фильма выступил Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе"", "Смерть на Ниле", "Золушка", "Тор"), также исполнивший главную роль в ленте.

В детективе также сыграли Кайл Аллен, Джейми Дорнан, Келли Райлли, Мишель Ео, Тина Фэй, Камилла Коттин, Джуд Хилл и другие.

О фильме:

Это жутковатая история об известном детективе Эркюле Пуаро. События фильма происходят в послевоенное время в Венеции в канун Дня всех святых.

Вышедший на пенсию Пуаро наслаждается жизнью в городе-музее. Но однажды его приглашают на спиритический сеанс в заброшенный дворец с привидениями. Во время сеанса происходит убийство и детективу приходится взяться за его расследование. Он погружается в мистический мир тайн и теней.

Читайте также: