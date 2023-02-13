Будет зрелищно: появился официальный трейлер продолжения саги "Форсаж X"

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала в Сети первый ролик приключенческого экшена.
Обнародовали официальный трейлер саги "Форсаж Х". Режиссером картины выступил Луи Летерье ("Иллюзия обмана", "Невероятный Халк", "Дэнни – цепной пес").
Главный герой Доминик Торетто и его семья, несмотря на препятствия, сумели перехитрить и преодолеть всех злодеев. Но теперь их ждет новое испытание – на их пути появляется очень опасный враг из прошлого, который хочет уничтожить Торетто, его родных, друзей. Основной целью злодея является 8-летний сын Дома.
Кроме Вин Дизеля (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Джорданы Брюстер (Мия), Натали Эммануэль (Ремси), Тайриза Гибсона (Роман) мы увидим Джейсона Стэтхэма.
Среди новых актеров в приключенческом экшене: Джейсон Момоа (Данте), Бри Ларсон (Тесс), Майкл Рукер (Бадди), Рита Морено (Абуэла).
Появятся в ленте актеры из предыдущих частей: Хелен Миррен (Куини), Шарлиз Терон (Сайфер) и Скотт Иствуд (Маленький Никто).
В украинский прокат фильм выйдет 18 мая.
О фильме:
"Форсаж Х" — десятый фильм саги "Форсаж", который начинает первую из последних глав одной из самых известных и популярных кинофраншиз, которую обожают зрители всего мира уже более 20 лет.
В пятой части франшизы Доминик и его команда убили бразильского наркобарона Эрнана Рейса и уничтожили его империю. Они не знали, что сын Рейса Данте (Джейсон Момоа) был свидетелем этих событий и потратил 12 лет, чтобы разработать идеальный план мести Дома и заставить его заплатить высокую цену.
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