Будет зрелищно: вышел официальный трейлер третьей части франшизы "Аватар"

Аватар

Студия 20th Century Studios презентовала второй официальный трейлер научно-фантастического фильма «Аватар: Огонь и пепел» от режиссера Джеймса Кэмерона.

В видео мы видим возвращение главного героя — бывшего морпеха, а сейчас предводителя народа На’ви — Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и его семьи. Вместе с воительницей Нейтири они сталкиваются с новыми испытаниями в мире невероятных ландшафтов, кланов и существ. Им придется бороться не только за собственное будущее, но и за судьбу Пандоры. У них появится новый противник — воинственный клан Нави, который, как отмечают создатели, имеет темные истоки и бросает вызов героям.

Мы снова увидим в ленте Зои Салдану, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Эди Фалко и Стивена Лэнга. К своим ролям вернутся также и молодые актеры: Бейли Басс, Бритейн Долтон, Джек Чемпион и Тринити Блисс. К актерскому составу присоединились новые имена: Уна Чаплин, Мишель Йео и Дэвид Тьюлис.

«Аватар: Огонь и пепел» выйдет в украинский прокат 18 декабря 2025 года.

Кстати, фильм «Аватар: Путь воды» — мировой феномен проката, собравший более 2,3 миллиарда долларов и получивший премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, выйдет в повторный прокат эксклюзивно в украинских кинотеатрах со 2 октября.