Будто голая: Пэрис Хилтон примерила бежевое боди и сапоги в стразах

43-летняя светская львица, звезда реалити, певица и модель – Пэрис Хилтон – после 18-летней паузы выпустила новый альбом, который получил название Infinite Icon. Композиции из альбома включают коллаборации с такими артистами, как Sia, Megan thee Stallion и др. Он состоит из 12 треков, а работа над ними продолжалась более года. Чтобы привлечь к своей новой работе внимание, звезда выпустила специальную лимитированную виниловую версию альбома и снялась для ее обложки в смелом образе.

Пэрис позировала в телесном боди, и казалось, что она полностью обнаженная. Образ звезды дополняли высокие "рыбацкие" сапоги на высоких каблуках, полностью покрытые стразами, и длинный белокурый парик.

Фото: Пэрис Хилтон/Instagram

Цена такой "глиттерной" пластинки с автографом Хилтон составляет почти 30 долларов.

Фото: Пэрис Хилтон/Instagram

Фото: Пэрис Хилтон/Instagram

Ранее, напомним, Пэрис Хилтон заявила в интервью, что полностью натуральная. Она посетила подкаст Zach Sang Show, где призналась, что не делала никаких косметических процедур по улучшению своей внешности: не колола ботокс и филлеры и не делала пластических операций. Мы собрали для вас серию фото и показали, как она выглядела ранее.

Читайте также:

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)