Будто и не было ничего: Дженнифер Лопес удалила из Instagram все фотографии с бывшим возлюбленным

Будто и не было ничего: Дженнифер Лопес удалила из Instagram все фотографии с бывшим возлюбленным

Дженнифер Лопес решила все начать с начала.

52-летняя артистка почистила свой блог и удалила фотографии, на которых была запечатлена вместе с Алексом Родригесом. Сейчас певица встречается с Беном Аффлеком, с которым ранее у нее уже был роман. Пара также была помолвлена в 2002 году.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Дженнифер удалила Родригеса из подписок и больше не следит за его жизнью в Instagram.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Associated Press

Изменения на странице звезды заметили ее фанаты в субботу, 14 августа. В блоге Дженнифер отсутствуют фотографии, на которых бывшая пара была запечатлена в январе возле Капитолия в Вашингтоне, в день инаугурации Джо Байдена. Лопес тогда пела на торжественной церемонии.

Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена / Getty Images

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Интересно, что на странице Алекса снимки с бывшей возлюбленной остались.

Напомним, Дженнифер и Алекс впервые встретились в 2005 году. А в 2017 году начали отношения. В 2019-м бейсболист сделала Лопес предложение, и она ответила согласием. А в 2021 году пара рассталась. И, судя по тому, что делает Лопес, их вряд ли теперь связывает дружба.

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