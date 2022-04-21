"Буду любить жизнь, верить и делать все для нашей победы": Надя Дорофеева в день своего рождения написала пост о планах

Певица призналась, что это самое грустное ее день рождения.

Сегодня, 21 апреля, у Нади Дорофеевой день рождения. Певица опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что это ее самый грустный день рождения.

По словам артистки, она чувствует сейчас, в военное время, острую "необходимость отдавать" – и это главный для нее подарок.

Знаменитость также отметила, что продолжит выступать на благотворительных концертах, чтобы собрать помощь для Украины. Даша также заинтриговала поклонников анонсом о новой украиноязычной песне, о которой обещает скоро рассказать.

"Сегодня мой день рождения. Самый грустный день рождения…

Мне как никогда приятно чувствовать заботу, поддержку, слышать добрые слова.

Уже почти два месяца мы видим, как вся Украина перерождается, каждый становится смелее, мудрее, крепче. И во мне происходит это перерождение. Правда – мы уже не будем прежними ни-ког-да!

Столько лет я получала любовь от миллионов фанатов. А сейчас в этих страшных обстоятельствах чувствую острую необходимость отдавать. Это главный подарок для меня!

А пока…

Я продолжу выступать на благотворительных концертах, собирая средства для помощи Украине и украинцам, отдаваться, чтобы увидеть ваши улыбки и наполненные слезами глаза.

Продолжу заниматься творчеством, чтобы делиться частью своего мира и вдохновлять – объединяюсь с творческими людьми, которые как никогда на одной волне.

Готовлю новые треки и дуэт – очень хочется скорее поделиться с вами этой особенной песней на украинском языке.

И…буду любить жизнь, верить и делать все для нашей победы", - написала Надя.

Читайте также: