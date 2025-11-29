"Буду собой": YAKTAK презентовал новую песню и полноформатный альбом

YAKTAK

YAKTAK презентовал новую песню «Буду собою» и полноформатный альбом с одноименным названием.

«Это об уверенности, о том, чтобы не подстраиваться под ожидания, не гнаться за трендами, а создавать собственные. Не ждать, пока тебя назовут, а самому решать, кем ты есть», — поделился артист.

В альбом вошло 10 треков, 7 из которых — новые. Здесь есть поп, хип-хоп, баллады, фанковые мотивы и EDM. Все это открывает YAKTAK как универсального артиста, способного сочетать жанры, экспериментировать со звучанием и одновременно оставаться узнаваемым.

«Каждая песня в альбоме рождалась в своем настроении и периоде — от февраля до марта, от лета до осени. Здесь новые композиции вместе с уже любимыми хитами», — добавил YAKTAK.

По словам артистка, это не просто дебютный альбом, а голос молодого поколения, который напоминает: «Время снимать маски. Время быть собой».