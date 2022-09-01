"Будущий первоклассник": Катя Осадчая показала своего сына за партой

Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее средний сын – 5-летний Иван – сидит за партой и что-то пишет. Ведущая отметила, что это фото прошлогоднее. А в следующем учебном году ее сын будет уже первоклассником.

"Фото прошлогоднее, Ивасик еще в своем любимом садике, который закрыли навсегда, а альтернатива не найдена по сей день.

Наш первый звонок через год и будущий первоклассник Иван Горбунов к нему уже плодотворно готовится", — написала она.

В посте Осадчая также пожелала всем школьникам, родителям и учителям силы, чтобы преодолеть все сложности.

"Самое щемящее 1 сентября. Я хочу пожелать всем детям, родителям, учителям большой силы в преодолении всех сложностей. Теперь не просто нужно выучить или выучиться, нужно уберечь и уберечься. Я желаю вам находить нужные слова в нужное время, нам всем важна поддержка, а детям особенно. Пусть этот учебный год будет годом Победы", – написала Катя.

Напомним, ранее Осадчая показала красивые фотографии из их семейной фотосессии. На снимках звездная мама предстала со своими сыновьями – Иваном и Данилом.

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