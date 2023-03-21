Будут, как орех: участница "Холостяка-12" показала эффективные упражнения для упругости ягодиц

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала эффективные упражнения для того, чтобы ягодицы были упругими и красивыми. Их нужно выполнять в спортзале, и главное – регулярно.

Марина призналась, что занимается спортом почти каждый день, это ей помогает держать себя в отличной форме.

Марина Голд/Instagram

"На пути к лучшему. Буду делиться и спортом с вами, потому что я занимаюсь почти каждый день.

Основные мои правила для прокачки ягодиц:

1. Включить их перед тем, как брать вес!

2. Хорошо ощущать мышцы и в состоянии сокращения, и в фазе расслабления (растягивая);

3. Всегда спину держу прогнутой в пояснице, кроме упражнения по гиперэкстензии, там наоборот;

4. Слежу за коленками. Они должны не выходить за носок в приседаниях, и вообще, я присаживаюсь настолько глубоко, пока чувствую ягодицы", — написала она.

А еще девушка добавила, что хочет "просушиться" и сделать свое тело более рельефным. Сделать это она запланировала за три месяца – до своего дня рождения.

"Я очень мечтаю о более сухом теле, но с ягодицами! Я так долго мечтала о них, потому что быть шпалой для меня лично – это еще хуже.

Я знаю, что сейчас и жирка немало, но надеюсь, что просохнет все как надо. Потому я взяла время до дня рождения, до 19 июня три месяца.

Если бы вы знали, как У МЕНЯ СГОРЕЛА СПИНА! Но меня это не остановит от тренировки, потому ловите полезные советы от Маринки", — отметила Голд.

Напомним, другая участница проекта "Холостяк" Виктория Варлей в черном бикини похвасталась идеальной фигурой.

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