Был красавчиком: как выглядел легендарный Ален Делон в молодости

Предлагаем посмотреть, каким был актер в самом расцвете сил на фотографиях со съемок и обычной жизни.

18 августа ушел из жизни легендарный французский актер и продюсер Ален Делон. Он стал одним из ведущих европейских актеров 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, а его стиль, внешность и роли, сделавшие его международной иконой, принесли ему невероятную популярность.

Однако особенно всегда обсуждалась внешность француза, ведь в молодости, он был очень привлекательным и харизматичным молодым человеком. Многие даже называли его эталоном мужской красоты. На экране он играл многих персонажей, изображал разные жизни и характеры, но его классический герой — твердый, собранный и хладнокровный. Этот образ идеально сочетался с его внешностью.

Ниже мы собрали архивные фотографии знаменитого актера, на которых он молод и красив.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

Ален Делон / Фото: Associated Press

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