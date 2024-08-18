Был красавчиком: как выглядел легендарный Ален Делон в молодости

Предлагаем посмотреть, каким был актер в самом расцвете сил на фотографиях со съемок и обычной жизни.
18 августа ушел из жизни легендарный французский актер и продюсер Ален Делон. Он стал одним из ведущих европейских актеров 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, а его стиль, внешность и роли, сделавшие его международной иконой, принесли ему невероятную популярность.
Однако особенно всегда обсуждалась внешность француза, ведь в молодости, он был очень привлекательным и харизматичным молодым человеком. Многие даже называли его эталоном мужской красоты. На экране он играл многих персонажей, изображал разные жизни и характеры, но его классический герой — твердый, собранный и хладнокровный. Этот образ идеально сочетался с его внешностью.
Ниже мы собрали архивные фотографии знаменитого актера, на которых он молод и красив.
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