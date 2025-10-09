- Дата публикации
Был маловат в груди: Джоди Тернер-Смит вышла в свет в кожаном комбинезоне не по размеру
39-летняя британская актриса в образе total black появилась на улицах Лос-Анджелеса.
Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Она сейчас активно занимается промокампанией научно-фантастического фильма «Трон: Арес», в котором сыграла.
Актриса была одета в черный кожаный комбинезон с открытыми плечами. Он выглядел стильно, но в зоне декольте был на нее маловат — очень пережимал ей грудь.
Тернер-Смит подчеркнула талию черным кожаным поясом с крупной золотой пряжкой. Лук она дополнила черными кожаными ботфортами, которые были собраны гармошкой внизу, и черной вместительной сумкой.
Джоди собрала волосы в гладкий длинный хвост, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, и длинный острый черный маникюр. Уши она украсила массивными золотыми серьгами, а на руках были парные золотые браслеты и кольца.
О фильме:
Это третья часть культовой научно-фантастической франшизы «Трон» от Disney. Режиссером ленты стал Йоахим Реннинг.
В центре истории — искусственный интеллект по имени Арес, который впервые выходит в реальный мир из цифрового пространства. Его миссия — осуществить контакт между людьми и программами, что может изменить границы между технологиями и сознанием. Disney описывает фильм как «мост между двумя мирами» — цифровым и человеческим.
Главную роль — Ареса — в фильме сыграл Джаред Лето, а Джоди Тернер-Смит исполнила роль Афины.
С сегодняшнего дня, 9 октября, лента в украинском прокате.