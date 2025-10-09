Был маловат в груди: Джоди Тернер-Смит вышла в свет в кожаном комбинезоне не по размеру

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Джоди Тернер-Смит попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Она сейчас активно занимается промокампанией научно-фантастического фильма «Трон: Арес», в котором сыграла.

Актриса была одета в черный кожаный комбинезон с открытыми плечами. Он выглядел стильно, но в зоне декольте был на нее маловат — очень пережимал ей грудь.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Тернер-Смит подчеркнула талию черным кожаным поясом с крупной золотой пряжкой. Лук она дополнила черными кожаными ботфортами, которые были собраны гармошкой внизу, и черной вместительной сумкой.

Джоди собрала волосы в гладкий длинный хвост, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, и длинный острый черный маникюр. Уши она украсила массивными золотыми серьгами, а на руках были парные золотые браслеты и кольца.

О фильме:

Это третья часть культовой научно-фантастической франшизы «Трон» от Disney. Режиссером ленты стал Йоахим Реннинг.

В центре истории — искусственный интеллект по имени Арес, который впервые выходит в реальный мир из цифрового пространства. Его миссия — осуществить контакт между людьми и программами, что может изменить границы между технологиями и сознанием. Disney описывает фильм как «мост между двумя мирами» — цифровым и человеческим.

Главную роль — Ареса — в фильме сыграл Джаред Лето, а Джоди Тернер-Смит исполнила роль Афины.

С сегодняшнего дня, 9 октября, лента в украинском прокате.