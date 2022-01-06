Был в той же одежде: Канье Уэста заметили выходящим из отеля Джулии Фокс

Роман пара пока не комментировала. Сейчас они проводят время в Нью-Йорке.

Уже несколько дней поклонники Ким Кардашьян обсуждают ее бывшего мужа Канье Уэста. Ранее репер заявлял, что намерен вернуть Ким, но пока этого не случилось, закрутил роман с актрисой Джулией Фокс. Пара встречается недавно, но уже активно появляется вместе и попадает под прицел фотографов. Сейчас они проводят время в Нью-Йорке и на этой недели уже успели сходить на бродвейскую постановку и в ресторан.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

На следующий день после свидания Канье заметили выходящим из отеля Джулии, на репере была та же одежда, что и в день свидания.

Канье Уэст / Getty Images

Также фотографы подловили и Джулию, когда она шла в отель, но была не одна, а с сыном, которого взяла с собой в Нью-Йорк. Ребенка она родила в 2021 году от русского мужа - пилота Петра Артемьева. Пара разошлась из-за алкогольной зависимости Петра, по словам Джулии, бывший муж ее бил.

Джулия Фокс / Getty Images

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