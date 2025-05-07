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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Была без белья: французская актриса в платье-пакете на голое тело пришла на премьеру фильма "Миссия невозможна"

39-летняя Пом Клементьефф в смелом образе представила шпионский экшен, в котором снялась.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пом Клементьефф

Пом Клементьефф / © Getty Images

В Токио состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Это восьмая часть легендарной франшизы. На мероприятии присутствовала французская актриса Пом Клементьефф, сыгравшая в шпионском экшене.

Звезда продемонстрировала на красной дорожке провокационный образ. Пом появилась в необычном платье-пакете, которое надела на голое тело. Оно было прозрачным по бокам, а спереди и сзади имело имитацию красного наряда с черным кружевом.

Пом Клементьефф / © Getty Images

Пом Клементьефф / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с акцентом на красной помаде и темный маникюр.

В украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.

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