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- Шоу-бизнес
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Была без белья: французская актриса в платье-пакете на голое тело пришла на премьеру фильма "Миссия невозможна"
39-летняя Пом Клементьефф в смелом образе представила шпионский экшен, в котором снялась.
В Токио состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Это восьмая часть легендарной франшизы. На мероприятии присутствовала французская актриса Пом Клементьефф, сыгравшая в шпионском экшене.
Звезда продемонстрировала на красной дорожке провокационный образ. Пом появилась в необычном платье-пакете, которое надела на голое тело. Оно было прозрачным по бокам, а спереди и сзади имело имитацию красного наряда с черным кружевом.
Аутфит актриса дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с акцентом на красной помаде и темный маникюр.
В украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.