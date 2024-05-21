Была без Бена, но в обручальном кольце: Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма

Звезда обеспокоила тем, что не надела на это мероприятие очень важное украшение.

В последнее время вокруг личной в жизни американской звезды Дженнифер Лопес витают новые страсти, что якобы в ее браке с актером Беном Аффлеком произошел раскол. Но несмотря на это Лопес появилась перед камерами с обручальным кольцом на руке, но все же без роскошного помолвочного кольца от Ilan Portugali с зеленым бриллиантом.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Посетила она премьеру фильма "Атлас" - научно-фантастического боевика-триллера от режиссера Брэда Пейтона, в котором сыграла главную роль. Для этого события Дженнифер надела костюм от бренда Greta Constantine, который состоял из белого топа без бретелей и длинной черной юбки расклешенной к низу.

Дополнили наряд роскошные украшения - колье, серьги и кольцо - с бриллиантами и крупными зелеными камнями. Волосы Дженнифер собрала в высокую прическу-пучок, а ее макияж был нежным и с нюдовой помадой.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Напомнис, что ранее Лопес рассказывала, что в ее помолвочном кольце центральный бриллиант весит 8,5 карата. Камень вставлен в платиновое кольцо с парой бриллиантов трапециевидной формы по бокам. Это украшение Бен преподнес ей, когда она принимала ванну с пеной. По словам звезды, Бен стал на одно колено и протянул ей кольцо просто в ванной комнате.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)