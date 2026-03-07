ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
377
1 мин

Была без бюстгальтера: модель в просвечивающемся боди блеснула сосками на улицах Лос-Анджелеса

Брукс Нейдер в смелом образе сходила поужинать в ресторан.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская модель Брукс Нейдер. Звезда сходила на ужин в ресторан в провокационном образе.

Она была одета в просвечивающееся боди на запах карамельного оттенка, под которым не было бюстгальтера, поэтому красавица смело сверкала сосками. На Брукс также была короткая бежево-золотистая кружевная юбка и лакированные слингбэки тыквенного оттенка с интересными острыми носками. В руке она держала небольшую черную сумку.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Нейдер собрала волосы в хвост, сделала макияж с бежевым блеском и молочный маникюр. На лице у модели были темные очки.

Напомним, Брукс Нейдер на развлекательное шоу сходила в черном асимметричном платье от Christian Dior.

