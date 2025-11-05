ТСН в социальных сетях

117
1 мин

Была без бюстгальтера, но прикрыла грудь волосами: звезда реалити в откровенном луке собралась на премию

Оливия Эттвуд в прозрачном наряде вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Эттвуд

Оливия Эттвуд / © Getty Images

В объективы папарацци по дороге на церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Нью-Йорке попала британская звезда реалити Оливия Аттвуд. Девушка шла на мероприятие в откровенном аутфите.

На ней было черное прозрачное платье макси с высокой горловиной, под которое она надела только черные стринги. А вот обнаженную пышную грудь блондинка прикрыла волосами.

Оливия Эттвуд / © Getty Images

Оливия Эттвуд / © Getty Images

Лук Аттвуд дополнила черными кожаными высокими перчатками и черными туфлями на шпильках. Она сделала прическу с локонами и челкой и макияж с розовыми румянами.

