Была дружкой: Марго Робби появилась на свадьбе подруги в нежном платье и с цветами

У Марго Робби нет страницы в Instagram, но она все же иногда попадает на фото и видео, которые публикуют ее друзья. Так известная актриса засветилась на свадьбе своей подруги Бритт Клакстон и ее возлюбленного Максимилиана, которая состоялась в Австралии.

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Церемония состоялась в красивом коттедже на пляже, где молодожены обменялись клятвами на фоне моря, после чего состоялся банкет и фотосессия. Марго и еще несколько девушек были на свадьбе подружками невесты, поэтому надели одинаковые платья.

Это был наряд длиной до косточек нежного цвета айвори. У платья была бретелька-халтер, глубокое декольте и подчеркнутая талия. Также Марго надела босоножки на ремешках, волосы накрутила в легкие волны, а в руках несла букет белых цветов.

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Также состоялась и еще одна свадебная вечеринка, но уже в Лас-Вегаса, в одном из казино. На этом мероприятии, которое было более расслабленным и веселым, дружки должны были прийти в розовых платьях, поэтому Робби опять перевоплотилась в наряд куклы Барби.

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Марго Робби / фото: скриншот instagram.com/brittany.claxton

Все видео Бритт Клакстон опубликовала в своих соцсетях.

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