Была эффектной и гламурной: Пэрис Хилтон повторила свой культовый образ с 21-го дня рождения

Этот наряд на все сто процентов было в стиле знаменитости.
Гламурная голливудская блондинка и звезда реалити Пэрис Хилтон появилась вместе с младшей сестрой Ники на церемонии MTV Video Music Awards. Однако если Ники выбрала яркое красное платье от бренда Bronx and Banco из коллекции осень-зима 2024 и обувь от Aquazzura, то Пэрис решила отличиться нарядом.
Звезда появилась в серебряном платье на тонких бретельках от бренда Celia Kritharioti. Платье было полностью украшено мелкими серебристыми стразами.
Юбка у наряда была асимметричной и также в некоторых местах украшена дырками, которые придавали образу оригинальности и небрежности. Носила его она в сочетании со слингбэками, клатчем-коробкой и множеством украшений, самым ярким среди которых был чокер из кристаллов на шее. Также Пэрис сделала мокрую укладку, как у подруги Ким Кардашьян и яркий макияж.
Этот образ был практически точной копией канонического платья Пэрис, которое она надевала на свой 21-й день рождения в 2002 году.
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