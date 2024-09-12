Была эффектной и гламурной: Пэрис Хилтон повторила свой культовый образ с 21-го дня рождения

Этот наряд на все сто процентов было в стиле знаменитости.

Гламурная голливудская блондинка и звезда реалити Пэрис Хилтон появилась вместе с младшей сестрой Ники на церемонии MTV Video Music Awards. Однако если Ники выбрала яркое красное платье от бренда Bronx and Banco из коллекции осень-зима 2024 и обувь от Aquazzura, то Пэрис решила отличиться нарядом.

Пэрис и Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Звезда появилась в серебряном платье на тонких бретельках от бренда Celia Kritharioti. Платье было полностью украшено мелкими серебристыми стразами.

Юбка у наряда была асимметричной и также в некоторых местах украшена дырками, которые придавали образу оригинальности и небрежности. Носила его она в сочетании со слингбэками, клатчем-коробкой и множеством украшений, самым ярким среди которых был чокер из кристаллов на шее. Также Пэрис сделала мокрую укладку, как у подруги Ким Кардашьян и яркий макияж.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Этот образ был практически точной копией канонического платья Пэрис, которое она надевала на свой 21-й день рождения в 2002 году.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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