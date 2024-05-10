Была как ангел: Кендалл Дженнер сверкнула идеальной фигурой перед фотографами

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян - 28-летняя Кендалл Дженнер - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Известную модель заметили в районе Трайбека.

Кендалл надела особенный наряд - винтажный лук от Модного дома Givenchy из коллекции 1997 года. Ее ансамбль состоял из белого кружевного топа в виде крыльев ангела, который сочетался с нежной асимметричной юбкой лилового оттенка.

Дополнила она этот наряд для вечеринки белыми босоножками с ремешками, легким макияжем и нарощенными волосами, которые доставали до ее талии.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Этот ее выход произошел сразу после того, как Кендалл блистала перед фотографами на Met Gala 2024 в Метрополитен-музее. Для самого гламурного и обсуждаемого светского события года она выбрала коричневое платье с глубоким декольте, которое тоже было взято с архива Givenchy. Наряд Модный дом презентовал в коллекции 1999 года.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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