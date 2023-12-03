Была как ангел: скандинавская модель Фрида Аасен очаровала публику красным платьем с разрезом до талии

Для выхода на красную дорожку в арабской стране известная красавица выбрала смелое платье.
28-летняя модель Фрида Аасен приняла участие в международном кинофестивале "Красное море", который уже традиционно собирает в городе Джидда голливудских, болливудских и арабских актеров, а также супермоделей и режиссеров. В этом году Фрида выходила на красную дорожку дважды и выглядела просто как ангел.
В день открытия мероприятия она появилась перед камерами в роскошном красном платье от бренда Zuhair Murad, которое было представлено в кутюрной коллекции осень-зима 2023.
Наряд был с одной асимметричной бретелькой, длинным шлейфом и множеством драпировок на бюстье и юбке. Оригинальным украшением платья стал огромный 3D цветок на декольте сделанный из черных перьев.
Также у платья был очень высокий разрез, практически до талии, который открывал ее ноги. Наряд она дополнила бриллиантами, черными колготками и туфлями на каблуках.
Также модель вышла на красную дорожку мероприятия еще раз. В этот раз она отдала предпочтение платью водолазке светлого оттенка.
Наряд Аасен дополнила босоножками, несколькими бриллиантовыми украшениями, прической с распущенными волосами и черным маникюром.
На красной дорожке она позировала с мужем - предпринимателем Томми Чиаброй.
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