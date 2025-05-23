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- Шоу-бизнес
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Была как ангел: скандинавская модель Фрида Аасен пришла в прозрачной юбке на гала-вечер
Обтягивающий наряд подчеркивал ее точеную талию, а прозрачные детали — роскошные ноги.
30-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Францию, где в рамках 78-го Каннского международного кинофестиваля состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS. Мероприятие прошло на территории роскошного отеля и в его программу входил, конечно же, фотоколл, на котором Фрида продемонстрировала роскошное и гламурное платье.
Модель надела креативный наряд от ливанского бренда Nicolas Jebran. Платье-бюстье Фриды было с декольте-сердцем и в верхней части расшито сверкающим бисером. Длинная юбка же наряда была совершенно прозрачной и украшена стразами и кристаллами. Гламурный образ звезды дополнили украшения с бриллиантами, босоножки на каблуках, а также лаконичная прическа-пучок.
Напомним, что в прошлом году для мероприятия Фрида подобрала платье совершенно другого дизайна. В тот раз ее наряд был белым и без декора от от бренда Nina Ricci, а главной изюминкой образа стал открытый живот.
Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке: