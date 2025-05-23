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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Была как ангел: скандинавская модель Фрида Аасен пришла в прозрачной юбке на гала-вечер

Обтягивающий наряд подчеркивал ее точеную талию, а прозрачные детали — роскошные ноги.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Associated Press

30-летняя скандинавская красавица Фрида Аасен посетила Францию, где в рамках 78-го Каннского международного кинофестиваля состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS. Мероприятие прошло на территории роскошного отеля и в его программу входил, конечно же, фотоколл, на котором Фрида продемонстрировала роскошное и гламурное платье.

Модель надела креативный наряд от ливанского бренда Nicolas Jebran. Платье-бюстье Фриды было с декольте-сердцем и в верхней части расшито сверкающим бисером. Длинная юбка же наряда была совершенно прозрачной и украшена стразами и кристаллами. Гламурный образ звезды дополнили украшения с бриллиантами, босоножки на каблуках, а также лаконичная прическа-пучок.

Фрида Аасен в Каннах в 2025 году / © Associated Press

Фрида Аасен в Каннах в 2025 году / © Associated Press

Напомним, что в прошлом году для мероприятия Фрида подобрала платье совершенно другого дизайна. В тот раз ее наряд был белым и без декора от от бренда Nina Ricci, а главной изюминкой образа стал открытый живот.

Фрида Аасен в Каннах в 2024 году / © Getty Images

Фрида Аасен в Каннах в 2024 году / © Getty Images

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке:

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
251
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