Была как богиня: невероятно красивая Анджелина Джоли позировала на пирсе в Венеции

49-летняя голливудская суперзвезда Анджелина Джоли прибыла на остров Лидо, где 28 августа стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. Это первое появление звезды на этом кинофестивале за много лет.

Ее сфотографировали на пирсе, когда она вышла из водного такси и направлялась в отель Excelsior. Джоли выглядела роскошно, женственно и элегантно.

Она надела для своего появления на публике платье шоколадного оттенка, которое было выполнено из легкого шифона. Наряд был однотонным, свободным, имел декоративные складки спереди, а также небольшую драпировку.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила макияжем в коричневой гамме, туфлями на каблуках в тон платья, а также объемной укладкой и украшениями с бриллиантами - серьгами и кольцом на пальце. V-образное декольте платья также демонстрировало публике новое тату Анджелины - маленькую птицу. Весь ее образ был от бренда Saint Laurent.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

В этот раз Анджелина выйдет на красную дорожку вечером 29 августа, чтобы презентовать публике фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Режиссер фильма - Пабло Ларраин, а повествует эта картина о легендарной певице греческого происхождения Марии Каллас, одной из величайших оперных певиц XX века. Во время съемок в этой картине Джоли неоднократно фотографировали на улице.

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас / Фото: Getty Images

На данный момент известно, что фильм расскажет о жизни оперной певицы в 1970-х годах в Париже, когда ее карьера была уже на закате.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Фото: Getty Images

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