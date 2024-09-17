Была как будто в халате: Рианна появилась на презентации в наряде трендового цвета сливочного масла

Певица и основательница успешной косметической империи Fenty Beauty - 36-летняя Рианна - появилась в Лондоне. Звезда посетила презентацию новой линейки своей косметики для волос Fenty Hair.

Образом она удивила, ведь надела платье-пальто одного из самых трендовый оттенков 2024 года - цвета сливочного масла. Наряд она носила открыв плечи и подчеркнув декольте. На талии его дополнял пояс.

Дополнила наряд Рианна золотистыми мюлями на каблуках ярким макияжем и огромным количеством украшений с желтыми бриллиантами.

Рианна / Фото: Getty Images

Затем на мероприятии она переоделась в легкое платье с рюшами и асимметричной юбкой, которое дополнила босоножками.

Рианна / Фото: Getty Images

Также Рианна надела парик с черными волосами средней длины, хотя еще совсем недавно вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе, продемонстрировав свою настоящую прическу - ее реальные волосы значительно короче и кучерявые.

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