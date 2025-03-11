Была как девочка: Наоми Кэмпбелл посетила показ Chanel в мини-платье и с бантом в волосах

Британская супермодель-90-х Наоми Кэмпбелл посетила Неделю моды в Париже. Ее заметили папарацци по пути пути на показ Модного дома Chanel, который презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026.

Для шоу звезда надела красивый наряд из лилового твида. На юбке платья было спереди складка, а также карманы с золотыми пуговицами. Рукава у платья были три четверти, а в верхней части его украшала вставка с принтованной тканью.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Образ Наоми дополнило золотыми туфлями с ремешками, золотистой маленькой сумочкой с ручкой-цепочкой и множеством украшений. На глаза она надела солнцезащитные очки, а также надела парик с длинными черными волосами, которые собрала сверху и завязала на них бант из ленты.

Во время показа она сидела в первом ряду рядом с Шарлоттой Казираги - внучкой княгини Монако Грейс Келли. Она посетила показ в твидовом комбинезоне с разрезами на штанинах.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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