Была как голая: канадская актриса появилась на красной дорожке в винтажном платье из пленки

Канадская актриса Тейлор Расселл, которая вместе с Тимоти Шаламе сыграла главную роль в драме "Целиком и полностью", посетила Венецианский кинофестиваль. Платье, которое выбрала 30-летняя звезда, стало одним из самых оригинальных нарядом церемонии открытия.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

На Тейлор было белое платье от Модного дома Chanel. Это был винтажный наряд, который бренд представил в кутюрной коллекции 1993 года.

Носила платье Тейлор в сочетании с украшениями от Tiffany & Co.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Главной особенностью наряды было то, что он сделан из прозрачной пленки. Бюстье и корсет - были полностью прозрачными и только украшены вышивкой в некоторых местах.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Также у платья была пышная баска из пленки на длинной белой юбке с огромным шлейфом. Волосы актриса уложила в лаконичную прическу и сделала яркий макияж.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Первой это платье на публике демонстрировала немецкая супермодель Клаудия Шиффер.

Также в наряде от Chanel на красную дорожку вышла 74-летняя актриса Сигурни Уивер. Она прошлась по красной дорожке в вечернем костюме от Chanel, который включал гламурный жакет и длинную бархатную юбку. В этом году Уивер получила важную награду на кинофестивале - "Золотого льва" - за свой вклад в кинематограф.

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