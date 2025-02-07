Была как голая: Зои Салдана в эффектном черном платье посетила престижную церемонию

46-летняя актриса Зои Салдана, которая в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана", появилась на новом мероприятии.

Она посетила 27-ю церемонию вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (CDGA), которая прошла в театре Wilshire Ebell Theatre в Лос-Анджелесе.

На этом мероприятии ей вручили премию Spotlight Award, которая присуждается актрисе, чей талант и карьера олицетворяют неизменную приверженность совершенству, в том числе особое понимание роли и важности дизайна костюмов.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

На мероприятие она пришла в оригинальном черном платье с "голым" эффектном. У наряда был бежевый корсет, поверх которого надевалось совершенно прозрачное платье с оборками и ассиметричным подолом. Этот вечерний образ Зои дополнила ярким красным маникюром, элегантной прической и украшениями с бриллиантами.

Награду Зои получила благодаря своей роли в нашумевшем мюзикле "Эмилия Перес". Эта картина также получила 13 номинаций на премию "Оскар", тем самым установив рекорд среди неанглоязычных фильмов.

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