- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 2 мин
Была как готическая королева: Марго Робби ошеломила черным платьем с разрезами в необычном месте
Для «Грозового перевала» звезда сделала готический гламур своим основным стилем.
Марго Робби продолжает свой промотур для продвижения фильма «Грозовой перевал», поэтому вышла на красную дорожку в Париже. Актриса посетила Grand Rex, где состоялся показ картины и выбрала для этого черное готическое платье от американского бренда Thom Browne.
Ее наряд с открытыми плечами и кружевом идеально подчеркивал фигуру, а баска и шнуровка добавляли платью викторианского оттенка. Однако особенно интересной была нижняя часть юбки, ведь прямая ткань держалась только на нескольких полосках ткани и поэтому создавался интересный и необычный разрез.
Марго дополнила свое готическое платье украшениями от Jessica McCormack — серьгами и колье с подвеской крестом, которое прикрепили на черный чокер. Сочетание такого стиля одежды и украшений было идеальной отсылкой к роману Эмили Бронте и героине, которую сыграла Марго.
Актриса и ее команда с помощью образов пытаются передать эстетику фильма и продемонстрировать мрачную судьбу главной героини. Даже прическа Робби была создана в эстетике 19 века — романтические локоны очень элегантно спадали на лицо, благодаря чему образ казался завершенным.
Ранее в Париже актриса вышла на красную дорожку в платье созданном для нее Матье Блази — новым креативным директором Chanel. В наряде чувствовалась отсылка к бронтейской эпохе, однако также было заметно, что дизайнер вдохновился культовым персонажем из другого фильма.
Фильм «Бурный перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.
В украинский прокат фильм «Буремный перевал» выйдет 12 февраля.