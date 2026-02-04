Была как готическая королева: Марго Робби ошеломила черным платьем с разрезами в необычном месте

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби продолжает свой промотур для продвижения фильма «Грозовой перевал», поэтому вышла на красную дорожку в Париже. Актриса посетила Grand Rex, где состоялся показ картины и выбрала для этого черное готическое платье от американского бренда Thom Browne.

Ее наряд с открытыми плечами и кружевом идеально подчеркивал фигуру, а баска и шнуровка добавляли платью викторианского оттенка. Однако особенно интересной была нижняя часть юбки, ведь прямая ткань держалась только на нескольких полосках ткани и поэтому создавался интересный и необычный разрез.

Марго Робби в платье Thom Browne / © Getty Images

Марго дополнила свое готическое платье украшениями от Jessica McCormack — серьгами и колье с подвеской крестом, которое прикрепили на черный чокер. Сочетание такого стиля одежды и украшений было идеальной отсылкой к роману Эмили Бронте и героине, которую сыграла Марго.

Актриса и ее команда с помощью образов пытаются передать эстетику фильма и продемонстрировать мрачную судьбу главной героини. Даже прическа Робби была создана в эстетике 19 века — романтические локоны очень элегантно спадали на лицо, благодаря чему образ казался завершенным.

Марго Робби в платье Thom Browne / © Getty Images

Ранее в Париже актриса вышла на красную дорожку в платье созданном для нее Матье Блази — новым креативным директором Chanel. В наряде чувствовалась отсылка к бронтейской эпохе, однако также было заметно, что дизайнер вдохновился культовым персонажем из другого фильма.

Марго Робби в платье Chanel / © Getty Images

Фильм «Бурный перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.

В украинский прокат фильм «Буремный перевал» выйдет 12 февраля.

