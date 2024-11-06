Была как куколка: 13-летняя дочь Бекхэмов появилась на мероприятии в платье фасона, который уже носила

С каждым годом девочка становится все больше похожей на своего знаменитого отца-футболиста. Но вкус у нее явно от матери - модной иконы.

Британский модельер Виктория Бекхэм посетила вручение премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024 в Лондоне со своей 13-летней дочерью Харпер. Девочка была настоящей красавицей и очень повзрослела.

Харпер надела на мероприятие нежное длинное платье на тонких бретельках, с небольшим декольте и вырезом под грудью. Оно было нежно-голубого цвета и действительно шло ей.

Образ Харпер дополнила белыми мюслями на каблуках, лаконичной прической, макияжем и золотыми украшениями, среди которых можно заметить изделия от Van Cleef & Arpels, Cartier, а также тонкий именной браслет с первой буквой ее имени.

Виктория и Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

Интересно, что мама и дочь выбрали легкие струящиеся наряды из сияющей ткани, однако чтобы не сливаться и не повторятся, а подчеркнуть свою индивидуальность, остановились на разных вещах - Виктория надела костюм, а Харпер - платье. Но вот только такое же платье Харпер носила ранее, но розового цвета. В этом наряде девочка пришла поддержать свою мать в Париже, когда та презентовала коллекцию весна-лето 2025 на Неделе моды.

Фото: Getty Images

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