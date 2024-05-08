Была как лесная фея: звезда сериала "Теория трех тел" посетила бал в Нью-Йорке в очаровательном платье

34-летняя актриса Эйса Гонсалес, прославившаяся в этом году на весь мир благодаря нашумевшему сериалу Netflix "Теория трех тела", в котором сыграла одну из главных ролей, также дебютировала на балу Met Gala 2024, который прошел в Нью-Йорке.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Образ мексиканской актрисы был без сомнений одним из самых очаровательных на этом мероприятии и в нем она выглядела так, как будто сошла со страниц сказки.

Платье для Эйсы изготовил на заказ бренд Delcore. Это было нежно-розовое многослойное платье выполненное из органзы в форме лепестков, которые создавали силуэт баски. В нем также использовалось несколько оттенков розового цвета, который при наложении создавал 3D эффект.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Дополнили наряд актрисы туфли от Jimmy Choo, сумка от Hunting Season и украшения от Cartier с бриллиантами и изумрудами. Ее волосы были заплетены в нежную прическу и их украшали орхидеи.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Сама Гонсалес рассказала, что ее наряд вдохновлен ванилью, которая растет в Мексике и картиной "Рождение Венеры" итальянского художника Сандро Боттичелли.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Также в образе феи на этом мероприятии появилась 26-летняя актриса Эль Фэннинг, но ее наряд был от Balmain и напоминал стекло. Плечи наряда украшали парящие птицы.

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