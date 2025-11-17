- Дата публикации
Была как Мэрилин Монро: красавица Сидни Суини вышла в свет с эффектным декольте
Ее образ был одним из самых соблазнительных на 16-й церемонии вручения престижной премии.
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук, которая отмечает исключительные достижения в киноиндустрии тремя специальными наградами. Среди звездных гостей этого гламурного мероприятия появилась одна из самых востребованных молодых актрис — 28-летняя Сидни Суини.
Девушка надела на мероприятие платье от бренда Miu Miu, которое дополнила украшениями от Dena Kemp. Ее наряд был очень гламурным — платье полностью расшито серебристыми камнями.
Также у платья было декольте-сердце, которое выигрышно подчеркивало ее грудь. В этом наряде Сидни была как легенда Золотого века Голливуда — актриса Мэрилин Монро, а все из-за силуэта платья и новой прически Суини с короткими волосами.
Также выигрышным решением были открытые плечи — Сидни казалясь очень изящной, а деталь из белого шифона, которая украшали лиф и переходила в длинный шлейф, добавили образу еще больше гламура.
В посленее время Сидни очень часто выходит на красные дорожки. Например, не так давно девушка продемонстрировала платье черного цвета на церемонии GQ «Человек года». Тогда она подчеркнула фигуру платьем от Versace и надела необычный аксессуар — чокер на шею.