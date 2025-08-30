ТСН в социальных сетях

Была как невеста: Леони Ханне блистала в платье с асимметричным подолом на Венецианском кинофестивале

В таком образе она посетила премъеру фильма «Франкенштейн».

Леони Ханне

Леони Ханне / © Associated Press

Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер — Леони Ханне — уже традиционно вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Красавица посещает это мероприятие ежегодно и удивляет публику очаровательными нарядами, которые отличаются элегантностью, оригинальностью и нежными дизайнами.

Также часто для кинофестиваля Леони выбирает платья от украинский брендов. В этот раз она надела сногсшибательное платье-бюстье из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Наряд она дополнила бриллиантовыми украшениями и гламурными босоножками от известного бренда Rene Caovilla — эта марка узнаваема из-за их ремешков-пружин и серебристой подошвы.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Волосы Леони собрала в высокий пучок, оставив несколько прядок ниспадать на лицо. Такая прическа делала ее образ боллее романтичным.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Также Ханне надела свое помолвочное кольцо, которое ей преподнес ее возлюбленный — Александр Галиевский, после 10 лет отношений.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

