Была как невеста: Леони Ханне блистала в платье с асимметричным подолом на Венецианском кинофестивале

Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер — Леони Ханне — уже традиционно вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Красавица посещает это мероприятие ежегодно и удивляет публику очаровательными нарядами, которые отличаются элегантностью, оригинальностью и нежными дизайнами.

Также часто для кинофестиваля Леони выбирает платья от украинский брендов. В этот раз она надела сногсшибательное платье-бюстье из шелка оттенка айвори, которое имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировку на корсете.

Леони Ханне / © Associated Press

Наряд она дополнила бриллиантовыми украшениями и гламурными босоножками от известного бренда Rene Caovilla — эта марка узнаваема из-за их ремешков-пружин и серебристой подошвы.

Волосы Леони собрала в высокий пучок, оставив несколько прядок ниспадать на лицо. Такая прическа делала ее образ боллее романтичным.

Также Ханне надела свое помолвочное кольцо, которое ей преподнес ее возлюбленный — Александр Галиевский, после 10 лет отношений.

