Была как персонаж культового фильма: чей образ скопировала Дженна Ортега для появления на "Эмми"
Наряд Дженны напомнил фильм, который вышел на экраны еще до ее рождения.
Дженна Ортега, которую многие знают по сериалу «Уэнздей» стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей, которые появились на красной дорожке церемонии «Эмми» из-за своего эффектного наряда.
Актриса наделу ансамбль от Givenchy, который включал топ из камней и длинную юбку с разрезом. Наряд был разработан для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон.
Однако многие поклонники кино заметили в образе актрисы персонах из культовой черной комедии «Смерть ей к лицу» 1992 года, в которой сыграли главные роли Мерил Стрип, Брюс Уиллис и Голди Хоун.
Но также в этом фильме важную роль второго плана сыграла Изабелла Росселлини и ее образ из этой картины является культовым и часто называется самым эффектным из нарядов героинь кино.
Сюжет фильма повествует о двух женщинах, которые выпивают волшебное зелье, обещающее вечную молодость, но в результате они пытаются уничтожить друг друга в борьбе за мужчину. Однако Дженна уже попировала образ из этой картины — она и певица Сабрина Карпентер воссоздали образы и сцены из фильма для клипа Карпентер Taste.