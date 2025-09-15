ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

Была как персонаж культового фильма: чей образ скопировала Дженна Ортега для появления на "Эмми"

Наряд Дженны напомнил фильм, который вышел на экраны еще до ее рождения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега, которую многие знают по сериалу «Уэнздей» стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей, которые появились на красной дорожке церемонии «Эмми» из-за своего эффектного наряда.

Актриса наделу ансамбль от Givenchy, который включал топ из камней и длинную юбку с разрезом. Наряд был разработан для коллекции осень-зима 2025 модельером Сарой Бертон.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Однако многие поклонники кино заметили в образе актрисы персонах из культовой черной комедии «Смерть ей к лицу» 1992 года, в которой сыграли главные роли Мерил Стрип, Брюс Уиллис и Голди Хоун.

Но также в этом фильме важную роль второго плана сыграла Изабелла Росселлини и ее образ из этой картины является культовым и часто называется самым эффектным из нарядов героинь кино.

Изабелла Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» / © скриншот с видео

Изабелла Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» / © скриншот с видео

Изабелла Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» / © скриншот с видео

Изабелла Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу» / © скриншот с видео

Сюжет фильма повествует о двух женщинах, которые выпивают волшебное зелье, обещающее вечную молодость, но в результате они пытаются уничтожить друг друга в борьбе за мужчину. Однако Дженна уже попировала образ из этой картины — она и певица Сабрина Карпентер воссоздали образы и сцены из фильма для клипа Карпентер Taste.

Дата публикации
Количество просмотров
323
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie