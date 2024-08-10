Была как принцесса: Блейк Лайвли посетила премьеру в пышном платье от Versace

Блейк Лайвли, после своего триумфального выхода на красную дорожку в Лондоне, где продемонстрировала платье со стразами и орхидеями, отправилась в Данию. 9 августа в Копенгагене презентовали ее новый фильм "Оставь, если любишь".

На красной дорожке актриса появилась в роскошном платье от Atelier Versace из кутюрной коллекции весна-лето 2018. Это было настоящее платье принцессы, ведь его украшала пышная юбка со шлейфом и кринолином, богатая вышивка золотом, а также прозрачный корсет.

На юбке был замысловатый узор с разными завитками, декольте украшала аппликация. Образ Блейк дополнила браслетами на запястьях, а также желто-голубыми кольцами и серьгами. Волосы она распустила и сделала элегантную романтичную прическу.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Фильм в украинском прокате с 8 августа. В нем рассказана непростая история о домашнем насилии. Главная героиня молодая женщина по имени Лили Блум переезжает в Бостон, чтобы воплотить свою мечту - открыть цветочный магазин. Там она знакомится с нейрохирургом Райлом, который ее просто очаровывает. Однако впоследствии Лили начинает замечать у Райла стороны, напоминающие ее отца-тирана, который избивал ее мать. Картина основана на одноименном романе писательницы Коллин Гувер.

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