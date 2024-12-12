Была как птичка: Эшли Робертс из The Pussycat Dolls вышла на фотоколл в пушистом платье

43-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - появилась на новом мероприятии в Лондоне. Известная красавица посетила концерт певицы Кэти Перри Katy Perry: Night of a Lifetime.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли надела очень необычное мини-платье персикового цвета. Ее наряд был полностью расшит перьями и пухом, поэтому она напоминала в нем райскую птичку.

Также у платья была бретелька-халтер и полностью голая спина. Носила его она в сочетании с белыми туфлями, несколькими украшениями и романтичной прической с локонами.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Наряд кардинально отличался от того, который она надела на премьеру фильма "Wicked: Чародейка". Эшли тогда позировала перед фотографами в очень эффектном платье от бренда Celia Kritharioti изумрудного цвета и с декольте.

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