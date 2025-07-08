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- Шоу-бизнес
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Была как райская птичка: Леони Ханне в легком креативном платье пришла на модный показ
Главная it-girl Германии посетила шоу одного из самых креативных брендов современности.
Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила показ знаменитого нидерландского бренда Iris Van Herpen. Модный дом презентовал коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Недели моды в Париже.
Леони надела платье от этого бренда — короткий наряд-балахон с кейп-рукавами, который был выполнен из плиссированной ткани и имел V-образное декольте из-под которого выглядывало шелковое белье. Также у платья знаменитости был яркий и необычный принт из-за чего девушка напоминала райскую птичку.
Также Леони дополнила наряд белой мини-сумкой Hermès, туфлями с прозрачными деталями и украшениями от Tiffany & Co. и Cartier, среди которых можно было рассмотреть знаменитый браслет-гвоздь.
В тот же день также состоялся показ бренда Schiaparelli, на котором модельер Дэниел Розбери представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу состоялось в художественный музее Малый дворец, а появилась Леони на нем в наряде с декольте и халтером.