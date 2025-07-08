ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Была как райская птичка: Леони Ханне в легком креативном платье пришла на модный показ

Главная it-girl Германии посетила шоу одного из самых креативных брендов современности.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леони Ханне

Леони Ханне / © Getty Images

Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила показ знаменитого нидерландского бренда Iris Van Herpen. Модный дом презентовал коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Недели моды в Париже.

Леони надела платье от этого бренда — короткий наряд-балахон с кейп-рукавами, который был выполнен из плиссированной ткани и имел V-образное декольте из-под которого выглядывало шелковое белье. Также у платья знаменитости был яркий и необычный принт из-за чего девушка напоминала райскую птичку.

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Также Леони дополнила наряд белой мини-сумкой Hermès, туфлями с прозрачными деталями и украшениями от Tiffany & Co. и Cartier, среди которых можно было рассмотреть знаменитый браслет-гвоздь.

В тот же день также состоялся показ бренда Schiaparelli, на котором модельер Дэниел Розбери представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу состоялось в художественный музее Малый дворец, а появилась Леони на нем в наряде с декольте и халтером.

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
321
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie