- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Была как русалка: актриса Джулия Гарнер позировала фотографам в платье от Gucci
Актриса выглядела гламурно и эффектном в своем сшитом по индивидуальному заказу платье.
Джулия Гарнер сыграла в новой экранизации «Фантастическая 4» роль Серебряного серфера, поэтому каждый ее наряд для презентации этого фильма является намеком на ее персонажа. На премьеру в Лос-Анджелесе звезда пришла в голубом длинном платье от Gucci. Ткань платья была синей выглядела гламурно, ведь на ней был блестящий отлив, а также зеленый градиент.
Бретелек на платье Джулии не было, но был высокий разрез на юбке, небольшой подол, а в зоне талии и бедер платье украшали складки и драпировки ткани. Девушка дополнила образ черными босоножками, украшениями с камнями и гладкой укладкой с пробором.
Ранее она тоже вышла к фотографам в платье с намеком на свою роль — серебряном наряде от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2017. У платяь была прозрачная вставка из сетчатой ткани.