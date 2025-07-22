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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
319
Время на прочтение
1 мин

Была как русалка: актриса Джулия Гарнер позировала фотографам в платье от Gucci

Актриса выглядела гламурно и эффектном в своем сшитом по индивидуальному заказу платье.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джулия Гарнер

Джулия Гарнер / © Associated Press

Джулия Гарнер сыграла в новой экранизации «Фантастическая 4» роль Серебряного серфера, поэтому каждый ее наряд для презентации этого фильма является намеком на ее персонажа. На премьеру в Лос-Анджелесе звезда пришла в голубом длинном платье от Gucci. Ткань платья была синей выглядела гламурно, ведь на ней был блестящий отлив, а также зеленый градиент.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Джулия Гарнер / © Associated Press

Бретелек на платье Джулии не было, но был высокий разрез на юбке, небольшой подол, а в зоне талии и бедер платье украшали складки и драпировки ткани. Девушка дополнила образ черными босоножками, украшениями с камнями и гладкой укладкой с пробором.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Джулия Гарнер / © Associated Press

Ранее она тоже вышла к фотографам в платье с намеком на свою роль — серебряном наряде от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2017. У платяь была прозрачная вставка из сетчатой ткани.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Джулия Гарнер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
319
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