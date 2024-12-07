Была как в серебре: Шерон Стоун блистала в длинном платье расшитом пайетками на церемонии

Голливудская звезда Шерон Стоун - лауреат таких премий как "Золотой глобус" и "Эмми" - посетила очередное мероприятие. Актриса вышла на красную дорожку 38-й церемонии вручения наград American Cinematheque Awards, которая проводилась в Беверли-Хиллз.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Она надела на это мероприятие длинное вечернее платье со шлейфом, которое было полностью расшито пайетками и роскошно сверкало в свете софитов. Наряд был серого оттенка, поэтому был как из серебра.

У наряда были также длинные рукава, юбка-русалка и имитация корсета. Носила платье она в сочетании с меховой горжеткой, черным клатчем и украшениями - серьгами и кольцами. Макияж Стоун был ярким с акцентом на глазах.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

также эту церемонию посетила 47-летняя оскароносная звезда Джессика Честейн. Перед камерами она позировала в длинном черном платье с американской проймой и квадратным декольте, которое было полностью украшено декором в виде мелких камней.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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