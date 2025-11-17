- Дата публикации
Была красивей королев: Деми Мур в платье-бюстье с цветами и стразами очаровала публику Лондона
63-летняя Деми Мур посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен» в котором сыграла одну из главных ролей.
Мероприятие прошло в Лондоне и она решила надеть на него наряд от британского бренда Erdem из коллекции весна-лето 2026.
Деми выглядела нежно и романтично, поскольку ее платье-бюстье было украшено цветами, объемными аппликациями, камнями и стразами.
В зоне бедер наряд имел объемные скульптурные детали, которые создавали иллюзию, что талия у актрисы еще тоньше и еще изящней. Платье Мур носила в сочетании с бежевыми босоножками лаконичного дизайна, а также дополнив образ украшениями с огромными бриллиантами.
Что удивило в этот раз в луке актрисы — прическа. Ее стилисты по волосам распустили длинные волосы, но при этом собрали из на затылке в небрежный небольшой пучок. Это выбор прически кардинально отличался от более элегантных решений, которые актриса демонстрировала ранее.
Макияж Деми тоже был простым и нежным. На ее щеках можно увидеть красивые румяна, а на губах лаконичный розовый блеск.
Платье Деми Мур также носила в сочетании с черным приталенным жакетом. Он отлично подходил актрисе.
Детали вышивки бисером в этом изделии очаровывают — это было красиво и гламурно.