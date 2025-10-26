ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
105
1 мин

Была на шопинге в Лондоне: мама Ким Кардашьян — Крис Дженнер — продемонстрировала идеальный осенний лук

У 69-летней мамы сестер Кардашян-Дженнер отличное чувство стиля.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Getty Images

Папарацци подловили Крис Дженнер во время шопинга в Лондоне. Она вышла из магазина Hermes и встретила фотографов с улыбкой. Мать сестер Кардашян-Дженнер выглядела стильно в идеальном осеннем образе.

На Крис был светло-коричневый костюм, который состоял из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета с шоколадной вставкой и лацканами. На звезде реалити также был коричнево-рыжий топ и замшевые темно-бежевые ботильоны на шпильках. В руке она несла большой коричневый шарф.

Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер / © Getty Images

Дженнер сделала стильную укладку, накрасила губы бежевым блеском, надела на лицо массивные черные очки, уши украсила золотыми серьгами с желтыми камнями, а руки — золотыми кольцами. А еще у нее был маникюр цвета гнилой вишни.

Напомним, Крис Дженнер на премьеру драматического сериала «Все честно» в Париже появилась в винтажном черном платье от бренда Oscar de la Renta.

