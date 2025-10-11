- Дата публикации
Была невероятно красивой: Амаль Клуни в платье оттенка розового золота затмила всех на красной дорожке
Известная правозащитница вышла в свет, чтобы поддержать мужа в важный день.
Хоть Амаль Клуни и не голливудская актриса, но она одна из самых обсуждаемых персон светской хроники — ее образы всегда невероятны и продуманы до мелочей из-за чего от нее просто не оторвать глаз. Каждое появление Амаль на публике — это сочетание хорошего вкуса, гламура и женственности.
Для своего нового выхода на красную дорожку она выбрала платье-бюстье Tamara Ralph оттенка розового золота. Ее наряд прямого силуэта был расшит пайетками, а юбку также украшала бахрома в тон платья, которая придавала образу объема, текстуры и театральности.
Голливудского шика ее луку добавили также пушистая накидка с перьями, которую она носила приспустив. Волосы известный адвокат уложила в любимую прическу на один бок с пробором, а в ее ушах сверкали роскошные серьги.
Мероприятие она посетила с мужем актером Джорджем Клуни, который хоть и был одет очень стильно, но все же блекнуть на фоне гламура своей жены.
Пара вместе посетила премьеру фильма «Джей Келли» в рамках Лондонского кинофестиваля. В этом фильме Клуни сыграл главную роль.
Напомним, что несколькими днями ранее они также вместе появидлись на другом светском мероприятии в Музее естественной истории, которое было организовано их благотворительным фондом. Амаль в тот вечер носила шоколадное платье Versace.