Была невестой: Лана Дель Рей удивила выбором наряда для гламурной вечеринки

Певица Лана Дель Рей появилась в этом году среди гостей Met Gala и ее образ на этом мероприятии был одним из самых креативных и необычных.

Стилистом образа стала Молли Дикинсон, а создал его новый креативный директор Модного дома Alexander McQueen Шон МакГирр.

Наряд певицы представлял из себя длинное корсетное платье расшитое ветвями, которое также дополнял головной убор с веток и ботинки-копыта. На ее голову и лицо также была накинута длинная вуаль.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Образ Ланы полностью отвечал теме бала - "Сад времени". При его создании Шон МакГирр вдохновлялся старыми работами основателя Модного дома в котором работает.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

После бала костюмов гости отправились на закрытую вечеринку, которая проходила в одном из отелей Нью-Йорка. Лана для этой части мероприятия переоделась в более удобный лук, но осталась верна стилистике, которую выбрала для Met Gala.

На певице было длинное нежно-пудровое платье, корсет которого украшали розы. На голове у артистки была фата. папарацци сфотографировали ее после вечеринки, когда она шла к машине.

Лана Дель Рей / Фото: Getty Images

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