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Была нежной и гламурной: Анджелина Джоли блистала на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля
Оскароносная звезда вновь блистала на красной дорожке, привлекая внимание своей элегантностью.
Премьера фильма «Эддингтон» в Каннах привлекла огромное внимание из-за большого количества звездных гостей, которые вышли на красную дорожку перед ее премьерой. В частности одной из тех, кто пришел поддержать коллег, была голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.
49-летняя актриса блистала на красной дорожке в нежном платье в пол от бренда Brunello Cucinelli из коллекции осень-зима 2025.
Ее наряд А-силуэта был лаконичным, но удивительным, ведь как-будто вязаный крючком в узор-паутинку. Также платье украшали пайетки разного размера, который практически сливались с цветом изделия, но при этом красиво сияли при свете софитов.
Волосы Анджелина распустила, а образ дополнила драгоценным ожерельем и серьгами-каплями от Chopard.
В этом году Джоли предстоит вручит специальную награду Trophée Chopard, которая присуждается молодым актером, подающим большие надежды. Лауреатами стали французская актриса Мари Коломби и ирландско-британский актер Финн Беннетт.
Во Францию актриса прибыла прямиком из Нью-Йорка, где еще несколькими днями ранее ее заметили в бутике одежды Atelier Jolie. Анджелина в тот день была в полупрозрачном платье с кружевными деталями, чем привлекла внимание.