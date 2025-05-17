Была нежной и гламурной: Анджелина Джоли блистала на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля

Анджелина Джоли / © Associated Press

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Премьера фильма «Эддингтон» в Каннах привлекла огромное внимание из-за большого количества звездных гостей, которые вышли на красную дорожку перед ее премьерой. В частности одной из тех, кто пришел поддержать коллег, была голливудская суперзвезда Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли / © Associated Press

49-летняя актриса блистала на красной дорожке в нежном платье в пол от бренда Brunello Cucinelli из коллекции осень-зима 2025.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Ее наряд А-силуэта был лаконичным, но удивительным, ведь как-будто вязаный крючком в узор-паутинку. Также платье украшали пайетки разного размера, который практически сливались с цветом изделия, но при этом красиво сияли при свете софитов.

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Волосы Анджелина распустила, а образ дополнила драгоценным ожерельем и серьгами-каплями от Chopard.

Анджелина Джоли / © Associated Press

В этом году Джоли предстоит вручит специальную награду Trophée Chopard, которая присуждается молодым актером, подающим большие надежды. Лауреатами стали французская актриса Мари Коломби и ирландско-британский актер Финн Беннетт.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Во Францию актриса прибыла прямиком из Нью-Йорка, где еще несколькими днями ранее ее заметили в бутике одежды Atelier Jolie. Анджелина в тот день была в полупрозрачном платье с кружевными деталями, чем привлекла внимание.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press