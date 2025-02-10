Была нежной и романтичной: Рене Зеллвегер блистала напротив оперы в Сиднее на фотоколле

Прошло так много лет с выхода первого фильма о Бриджит Джонс, но глядя на Рене Зеллвегер кажется, что она почти не изменилась. Актриса вернулась к своей знаменитой роли и четвертая часть франшизы выйдет на экраны в преддверии Дня всех влюбленных - 13 февраля.

Сейчас же Рене занята промо-туром к фильму и путешествует по миру посещая премьеру за премьерой.

Рене Зеллвегер и ееколлеги / Фото: Getty Images

10 февраля презентация "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" состоялась в Сиднее и Рене позировала фотографам напротив знаменитой оперы. На актрисе в тот день было нежное бело-голубое платье-миди с открытыми плечами от новозеландского дизайнера Эмилии Уикстед и безупречные белые туфли на каблуках. Волосы она собрала, сделала нежный макияж, а из украшений надела только массивное золотое кольцо.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Особенность этого промо тура стали наряды, которые открывали плечи актрисы. В таких платьях и костюмах она выглядела особенно изящно и женственно, подчеркивая романтизм и наивность своей киношной героини. В предверии выхода фильма художница по костюмах Молли Эмма Роу рассказала об образах героев и о том, как создавались наряды.

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