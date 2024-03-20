Была очаровательной: как выглядела Приянка Чопра на конкурсе красоты "Мисс мира 2000"

Победа в этом конкурсе принесла девушке признание, славу и способствовала получению ролей в кино.

В 2000 году в Лондоне, в Millennium Dome, состоялся конкурс красоты "Мисс мира". Мероприятие было юбилейным, ведь проходило уже в 50-й раз.

Победительницей конкурса красоты стала тогда Приянка Чопра, которая уже имела на то время не одну победу в подобных мероприятиях.

Девушка стала пятой "Мисс Мира" и второй победительницей подряд из своей страны.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

В конкурсе тогда приняли участие 95 девушек, что на тот момент было самым большим количеством участниц.

На конкурсе модель продемонстрировала несколько образов среди которых было нежно-розовое платье с декольте, высоким разрезом на юбке и нежной шифоновой накидкой.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Также у платья была голая спина и чокер из кружева на шее. Именно в этом наряде Приянку короновали знаменитой синей короной, однако организаторы конкурса никогда не раскрывали точной информации, из чего изготовлена эта корона.

Момент был очень волнительным для молодой Приянки, что видно на фото.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Второе платье, в котором позировала победительница, было синим сари с серебристой и золотой вышивкой.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Ее образ также дополняла высокая прическа, яркий макияж и украшения.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Однако Чопра не единственная известная представительница конкурса "Мисс мира", поскольку тако йже является Айшвария Рай. Она, как и Приянка, тоже после конкурса сделала карьеру в Болливуде и Голливуде. В 2024 году победу одержала представительница Чехии - 25-летняя модель Кристина Пышкова.

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